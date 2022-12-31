Что-то резко дорожает, что-то дешевеет: чего ждать от цен на молочные продукты в Украины

Сейчас разные молочные продукты по-разному меняются в своей стоимости

Во время новогодних праздников цены на самые необходимые продукты в магазинах Украины продолжают неприятно удивлять украинцев. В частности, стоимость популярных молочных продуктов, таких как сливочное масло и твердый сыр, также по большей части возросла. Однако на некоторые другие продукты цены упали.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины. Как отмечается, сливочное масло еще в начале 2022 года выросло в цене на 22%. Хотя в январе его можно было приобрести за 52,17 грн, но в ноябре цена дошла уже до 63,67 грн. За месяц цена выросла еще на 1%, теперь масло стоит 67,70 грн.

Кроме того, в этом году на экспорте масла Украине удалось заработать на 71,4% больше, чем за тот же период 2021 года. За границу продали 13 тысяч тонн продукции, что на 38,3% больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество сливочного масла приобрели Азербайджан, Молдова и Польша.

Твердый сыр тоже значительно взлетел в цене. Если в ноябре его можно было приобрести за 372,86 грн/кг, то сейчас он стоит примерно 410,76 грн.

Что касается молока, то в прошлом месяце его покупали за 37,11 грн. за 900 мл. Теперь цена даже немного упала — теперь молоко стоит 36,45 грн.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине серьезно выросла стоимость на один из самых необходимых овощей из-за боевых действий.