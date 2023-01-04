Отключения света точно скажутся на ценах: на сколько именно подорожают продукты в Украине

Большинство аграриев перенастроились на работу в сложных условиях и продолжают работать

В связи с отключениями электроэнергии из-за обстрелов многие сельхозпроизводители были вынуждены перейти на генераторы. Это в свою очередь станет причиной для роста цен на продукты в Украине.

Повышение стоимости продуктов будет колебаться на уровне около 3-5%. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Мы посчитали, что повышение будет колебаться на уровне около 3-5%. Важно, что существенного уменьшения производства за эти несколько месяцев не происходило. Это подтверждение, что большинство аграриев перенастроились на работу в сложных условиях и продолжают работать", – сказал Высоцкий.

По его словам, перебои с электроэнергией на производствах во многих случаях являются критическими. Однако выходом из этой ситуации стали закупки генераторов.

"У нас есть несколько стратегий: одна из них — это обеспечить производства генераторами. Также министерство принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы", — сказал первый замминистра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшее время в Украине может подорожать один из самых популярных продуктов, который покупает едва ли не каждый.