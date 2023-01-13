"Ситуация улучшается": в Минэнерго сделали позитивный прогноз по графикам отключения света

На энергетическом фронте появились улучшения

Несмотря на постоянные ракетные атаки российских оккупантов на украинские города, ситуация с эффективностью и прогнозируемостью графиков отключений электроэнергии начинает улучшаться.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время рабочего визита в "ДТЭК Одесские электросети", при применении графиков отключения света важно соблюдать справедливость, чтобы не повторялись нарушения, выявленные ранее.

"Операторы систем распределения электроэнергии должны соблюдать справедливость при применении графиков ограничения поставок электроэнергии. Еще с ноября работают мобильные группы из представителей Министерства энергетики, Госэнергонадзора, НКРЭКУ, СБУ для проверок соблюдения графиков и принципов справедливости при применении вынужденных отключений потребителей. Но поступало большое количество жалоб. Сейчас ситуация постепенно улучшается", — отметил Галущенко.

В то же время руководитель "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрий Григорьев заявил, что после изменений в электросистеме была создана четвертая версия графика. Он также назвал условие, при котором потребителям будут отключать свет на 3 часа, а не 6.

"Ситуация динамично меняется. И мы очень зависимы от объемов генерации в энергосистеме Украины. Разработанные графики позволяют нам адаптироваться в соответствии с уровнем генерации и потребления. Если генерации хватает, то мы будем в состоянии не выключать потребителей 6 часов и отключать ее всего на 3 часа, но если ситуация усложняется — из-за дефицита генерации, из-за повреждения объектов рф или из-за похолодания, то будет работать график: 3 часа электроэнергия есть, а 6 часов нет", — сказал Григорьев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар дал прогноз по отключениям света в 2023 году и настроил украинцев не питать иллюзий о том, что весной ситуация кардинально изменится.