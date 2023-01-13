Німеччина та Великобританія зроблять заяви щодо танків для України — ЗМІ дізналися дати

Рішення може бути ухвалене вже з дня на день

Після заяви польського президента Анджея Дуди про надання Україні танків Leopard у рамках міжнародної коаліції ще дві країни невдовзі можуть зробити аналогічні заяви. За даними ЗМІ, цими країнами будуть Німеччина та Великобританія.

Як передає агентство Bloomberg, із посиланням на німецьких чиновників, у зв’язку із збільшенням кількості закликів до Берліна надати важкі танки, Німеччина, швидше за все, вирішить поставити Leopard Україні. Повідомляється, що рішення може бути ухвалене до зустрічі високопосадовців оборони країн-союзників на американській авіабазі Рамштайн 20 січня. Чітке повідомлення про Leopard, за даними ЗМІ, має озвучити міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт.

При цьому наголошується, що зараз до кінця залишається незрозумілим те, чи буде рішення Німеччини стосуватися лише дозволу іншим країнам передати Leopard Україні, чи сама Німеччина теж відправлятиме їх.

Водночас, як пише британська The Guardian, уряд Великобританії також може оголосити про рішення передати Україні свої бойові танки Challenger 2. Йдеться про 10 одиниць. У матеріалі зазначається, що Україна впевнена, що Великобританія оголосить про свої плани найближчим часом.

"Офіційне оголошення очікується у понеділок, але українські джерела вказали, що вони зрозуміли, що Великобританія вже прийняла рішення на користь (постачання — Ред )", — пише ЗМІ.

Зазначається, що наша країна сподівається, що цей крок допоможе і Німеччині нарешті дозволити реекспорт своїх Leopard 2 у країну, що воює.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хоча наразі в Німеччині ще не змінили свою позицію щодо небажання надати Україні танки Leopard 2, там вже почалися розмови про необхідність пристосовуватися до нових реалій.