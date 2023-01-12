Німеччину "хитає": зроблено нову заяву про танки для України

У Німеччині не виключають можливість постачання своїх танків Україні

При тому, що Німеччина досі не змінила своєї позиції щодо небажання надати Україні танки Leopard 2, там уже почали говорити про те, що країні необхідно "пристосовуватися до нових реалій". Таку заяву зробили до Міноборони ФРН.

Як передає видання BIld, голова Міноборони ФРН Крістіна Ламбрехт під час свого візиту на базу Бундесверу в Саксонії нагадала, що Німеччина все ще не погодила рішення про передачу танків Leopard українським військовим. Однак вона заявила про те, що завжди варто пристосовуватися до відповідної ситуації, ймовірно маючи на увазі, що позиція з цього питання може зміниться.

"Однак у той час, коли ми живемо, нам варто завжди пристосовуватися до відповідної ситуації", — сказала глава МО ФРН.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анджей Дуда заявив, що Польща передасть Україні роту німецьких важких танків Leopard, але в рамках міжнародної коаліції.

Також ми писали про те, що Німеччина заявила, що передасть Україні ЗРК Patriot та БТР Marder. Хоча до цього там говорили, що країна не має достатньої кількості таких систем.