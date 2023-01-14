Киев снова атаковали ракетами: первая информация о взрывах (обновлено)

Враг атакует критическую инфраструктуру

Второй раз за день в Киеве слышны взрывы. Если в первый раз тревоги не было, то в этот раз в "красную" зону перешла вся область.

В Киевской городской военной администрации сообщают, что на столицу ведется ракетная атака. Под ударом — объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Городской голова столицы рассказал, что взрывы прозвучали в Днепровском районе. Необходимые службы направлены на места. В МВД призывают сохранять информационную тишину и не выдавать работу сил ПВО. В телеграм-каналах Киева сообщают, что над столицей поднята украинская авиация. Местные жители сообщают о перебоях с напряжением в электросети.

Позже советник руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram сообщил, что утром 14 января оккупационная российская армия обстреляла ракетами и село Копылов, что на Киевщине.

Вражеский снаряд попал прямо в один из частных домов, в результате чего ударной волной были выбиты окна и в помещениях, которые находятся неподалеку. Предварительно никто из людей не пострадал.

"На месте работают экстренные службы", — написал он.

Ранее в области также был поврежден объект критической инфраструктуры — на нем начался пожар, об этом сообщили сразу после взрывов. Кроме Киева взрывы утром слышали еще в трех областях. Запорожье, Очаков, Харьков враг обстреливал из разного вида оружия. "Телеграф" сообщал, что у властей Украины есть версия, чего пытается добиться ракетными атаками россия и куда целится враг.