"Розплата" за постачання росії "шахедів": в Ірані пролунали кілька вибухів (відео)

Серед об’єктів атак — центр з виробництва дронів, нафтопереробний завод та військові бази.

В Ірані, який викликає засудження всього світу чер ез постачання дронів кремлівському режиму, пролунав вибух в одному з центрів виробництва боєприпасів міноборони країни. Інцидент стався на військовому заводі у місті Ісфахан.

Про це повідомляє Reuters.

"Вибух стався в одному із центрів з виробництва боєприпасів Міноборони, згідно з заявою заступника голови мухафази Ісфахан з політичних питань та безпеки, постраждалих немає ", — повідомило іранське державне інформагентство IRIB.

За непідтвердженими даними, детонація сталася після атаки безпілотників.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що в Ірані були атаковані також центр із виробництва "шахедів", нафтопереробний завод, військові бази в Хамадані та Кереджі та низка військових частин. Удари було завдано у п’яти різних локаціях.

Крім того, потужна пожежа спалахнула на нафтопереробному в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр.

Зауважимо, що через збіг обставин пожежа на заводі спалахнула майже одночасно з атакою безпілотника на промисловий центр виробництва безпілотників в Ісфахані. Про кількість постраждалих або жертв і причини цього вибухового інциденту поки не повідомляється. Пожежні зайняті ліквідацією цієї масштабної пожежі, щоби вогонь не поширився на інші частини заводу.

Тим часом у Міноборони Ірану підтвердили вибух на виробництві боєприпасів через напад безпілотників. Атаку дронів представники офіційної влади назвали "невдалою".

Вибух в одному із центрів виробництва боєприпасів Міноборони Ірану стався через атаку безпілотних літальних апаратів.

"Один із них був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили до оборонних пасток і вибухнули", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що рф з жовтня 2022 року активно тероризує українські міста, завдаючи ударів іранськими дронами-камікадзе по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинків. Видання CNN повідомляло, що Іран починає передавати росії креслення та компоненти для безпілотників після того, як країни-терористки досягли угоди про початок виробництва ударних безпілотників. Також з’явилася інформація, що москва таємно уклала угоду з тегераном щодо початку виробництва іранських безпілотників на території росії. Звичайно, вибухи в Ірані навряд чи пов'язані з поставками дронів путіну, але, можливо, приведуть до тями місцевий режим.

Тим часом, в Україні вже з’явилися перші "ловці шахедів", що дає надію українцям на те, що з "іранською дроновою загрозою" скоро буде покінчено.