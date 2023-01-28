В результате теракта в Израиле погиб гражданин Украины

Обстоятельства чрезвычайных событий и мотивы нападающих пытаются выяснить полиция

В пятницу, 27 января, в синагоге Атерет Авраам в Иерусалиме (Израиль) произошел теракт, в результате которого погибли не менее 7 человек. В их числе и гражданин Украины. Уже к утру следующего дня, нападения повторились.

О посольстве Украины в Израиле сообщило в субботу, 28 января, выразив глубокую обеспокоенность из-за терактов в Иерусалиме.

"Террор и насилие против мирного населения, против детей, недопустимы. С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданин Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых", — говорится в публикации.

Следует добавить, что только за последние 24 часа в Иерусалиме произошло уже два теракта. В частности, как информирует издание Jerusalem Post, 13-летний парень открыл стрельбу прямо посреди улицы, недалеко от центра археологических раскопок "Город Давида". В результате огнестрельные травмы получили 22-летний волонтер национальной спасательной организации MDA и еще один 45-летний мужчина. Оба госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Предварительно известно, что несовершеннолетнего стрелка удалось обезвредить гражданским, находившимся на месте чрезвычайного происшествия. Парня ранили.

Мотивы и откуда у 13-летнего подростка огнестрельное оружие, устанавливают представители правоохранительных органов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что как в северной части частично признанного Косово прогремел ряд взрывов и раздавались стрельбы. В Сербии эти действия назвали провокацией и обвинили власти Косово в разжигании новой эскалации.