Внаслідок теракту в Ізраїлі загинув громадянин України

У п'ятницю, 27 січня, у синагозі Атерет Авраам в Єрусалимі (Ізраїль) стався теракт, в результаті котрого загинуло не менше 7 людей. Серед них і громадянин України.

Про посольство України в Ізраїлі повідомило у суботу, 28 січня, висловивши глибоку стурбованість через напади в Єрусалимі.

"Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі. Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянин України. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та молимося за повне одужання поранених", — йдеться у публікації.

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