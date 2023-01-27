Невідомий розстріляв відвідувачів синагоги в Єрусалимі: багато вбитих та поранених (фото, відео)

Серед постраждалих є тяжко поранені

В ізраїльському Єрусалимі через кілька днів після масштабного вибуху невідомий чоловік відкрив стрілянину в синагозі і вбив щонайменше вісім людей, а ще 10 отримали поранення.

За даними Jerusalem Post, стрілянина сталася в районі Неве-Яаків в Єрусалимі. Згідно з попередньою інформацією, нападник під’їхав автомобілем до синагоги, коли звідти виходили люди та відкрив по них вогонь з пістолета.

Після цього зловмисник спробував втекти з місця події, проте був застрелений правоохоронцями, які прибули на місце.

Пригоду в Ізраїлі вже назвали актом тероризму, особу нападника та всі обставини інциденту встановлюють поліцейські.

На околицях місця стрілянини проходять перевірки на випадок, якщо нападник був не один. Там також працюють медики, за їхньою інформацією серед постраждалих 70-річна жінка, яку відвезли до лікарні у тяжкому стані.

Зброя, з якої велася стрілянина

Як повідомлялося раніше, напередодні стрілянина сталася в одному з барів американського міста Батон-Руж, штат Луїзіана. В результаті 12 людей отримали поранення.

За кілька годин до цього ще одна стрілянина сталася в Каліфорнії, там зловмисник убив 10 людей і застрелився.