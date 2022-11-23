У Єрусалимі пролунали два вибухи, багато постраждалих (фото, відео 18+)

Поліція вважає, що атаки були скоординованими

У столиці Ізраїлю Єрусалимі пролунали два вибухи на автобусних зупинках на різних в’їздах до міста. Постраждалих як мінімум 18 осіб, двоє у тяжкому стані (дані на 8 ранку за Києвом).

Деталі пригоди публікує Jpost. Повідомляється, що перший вибух стався біля центрального автовокзалу до Єрусалиму в Гіват-Шаулі, одразу після 7 години ранку (час аналогічний до київського), у годину пік. Другий вибух стався за півгодини, невдовзі після 7:30 на перехресті Рамот у північній частині Єрусалиму.

Автобус вирішуче осколками

Ізраїльська поліція вважає, що вибухи викликали саморобні пристрої, закладені у сумках біля автобусів. Два вибухи розглядаються як спільна скоординована атака. Головна траса Єрусалима перекрита.

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Ситуація в Ізраїлі напружена — у країні хвиля нападів на мирних громадян з боку палестинських радикалів. Тижнем раніше біля посту ЦАХАЛу підірвали машину.

Раніше "Телеграф" розповідав про вибух у Стамбулі. Він стався за кілька днів після теракту в центрі міста. Тоді загинули щонайменше 4 особи, понад десять постраждали.