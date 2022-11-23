В Иерусалиме прогремели два взрыва, много пострадавших (фото, видео 18+, обновлено)
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Полиция считает, что атаки были скоординированными
В столице Израиля Иерусалиме прогремели два взрыва на автобусных остановках на разных въездах в город. Пострадавших как минимум 18 человек, двое в тяжелом состоянии (данные на 8 утра по Киеву).
Детали происшествия публикует Jpost. Сообщается, что первый взрыв произошел возле центрального автовокзала в Иерусалим в Гиват-Шауле, сразу после 7 часов утра (время аналогично киевскому), в час пик. Второй взрыв произошел через полчаса, вскоре после 7:30 на перекрестке Рамот в северной части Иерусалима.
Обновление: один из пострадавших умер — это подросток. Полиция задержала трех подозреваемых в причастности палестинцев.
Израильская полиция считает, что взрывы вызвали самодельные устройства, заложенные в сумках возле автобусов. Два взрыва рассматриваются как совместная скоординированная атака. Главная трасса Иерусалима перекрыта.
Внимание: видео 18+
Ситуация в Израиле напряженная — в стране волна нападений на мирных граждан со стороны палестинских радикалов. Неделей ранее возле поста ЦАХАЛа взорвали машину.
Ранее "Телеграф" рассказывал про взрыв в Стамбуле. Он произошел через несколько дней после теракта в центре города. Тогда погибли не менее 4 человек, более десяти пострадали.