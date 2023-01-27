Неизвестный расстрелял посетителей синагоги в Иерусалиме: много убитых и раненных (фото, видео)

Среди пострадавших есть тяжелораненые

В израильском Иерусалиме, спустя несколько дней после масштабного взрыва, неизвестный мужчина открыл стрельбу в синагоге и убил по меньшей мере восемь человек, а еще 10 получили ранения.

По данным Jerusalem Post, стрельба произошла в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Согласно предварительной информации, нападавший подъехал на автомобиле к синагоге, когда оттуда выходили люди и открыл по ним огонь с пистолета.

После этого злоумышленник попытался сбежать с места происшествия, однако был застрелен прибывшими на место правоохранителями.

Происшествие в Израиле уже назвали актом терроризма, личность нападавшего и все обстоятельства инцидента устанавливают полицейские.

В окрестностях места стрельбы проходят проверки на случай, если нападавший был не один. Там также работают медики, по их информации среди пострадавших 70-летняя женщина, которую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Оружие, с которого велась стрельба

Как сообщалось ранее, накануне стрельба произошла в одном из баров американского в города Батон-Руж, штат Луизиана. В результате 12 человек получили ранения.

За несколько часов до этого, еще одна стрельба произошла в Калифорнии, там злоумышленник убил 10 человек и застрелился.