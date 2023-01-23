Новый случай массовой стрельбы в США: в ночном клубе ранены 12 человек

Все пострадавшие доставлены на "скорых" в больницу, им оказывается помощь

В отличие от Украины, где непростая криминогенная обстановка вызвана объективными причинами, как-то война, наплыв оружия из зоны боевых действий и т.д., жители сытых и благополучных Соединенных Штатов также не могут себя чувствовать в полной безопасности.

Такой вывод можно сделать из сообщений американских СМИ о том, что 22 января там произошла вторая за сутки массовая стрельба — на этот раз в городе Батон-Руж, штат Луизиана. Ранения получили 12 человек.

Об инциденте сообщает Yahoo news.

По информации издания, стрельба произошла в ночном клубе Dior Bar&Lounge примерно в 1:36 ночи местного времени. Все 12 раненых были доставлены в больницу "скорыми" или частным транспортом, их состояние оценивается как стабильное.

А незадолго до этого случился другой инцидент, который закончился с намного более печальным исходом: в зале бальных танцев в Монтерей-Парке, Калифорния, в результате инцидента со стрельбой было убито 10 человек – пять мужчин и пять женщин. Нападавший скрылся с места преступления и до сих пор не задержан.

Самым кровопролитным инцидентом в истории штата Калифорния считается стрельба в ресторане McDonald's в Сан-Исидро, недалеко от Сан-Диего в 1984 году – тогда был убит 21 человек.

Но, возвращаясь опять к событиям в Украине, напомним, иногда к печальному исходу могут приводить даже мирные "посиделки" пенсионеров, которые из-за спиртного могут иметь просто ужасающие последствия.