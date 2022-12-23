Стрельба в Париже вызвала беспорядки: демонстранты сражаются с полицией (видео)

Злоумышленник уже привлекался к криминальной ответственности

В столице Франции вновь происходят массовые беспорядки, на этот раз причиной стал мужчина, который устроил стрельбу возле курдского культурного центра.

Как сообщает BBC, стрельба произошла неподалеку от вокзала Gare de l'Est. Прибывшие на место полицейские смогли без проблем задержать 69-летнего стрелка и забрать у него оружие.

В прокуратуре сообщили, что злоумышленник является гражданином Франции и уже дважды привлекался к ответственности за две попытки убийства. Его мотивы пока не известны.

Согласно данным прокуратуры, вследствие происшествия три человека погибло и трое пострадали, один из раненых был доставлен в реанимацию. Очевидцы сообщили, что слышали на месте семь или восемь выстрелов.

Как сообщают французские Telegram-каналы, после этого в Париже начались масштабные демонстрации, которые переросли в столкновения с полицией.

Имеется также информация, что подобная картина наблюдается в Марселе.

Как сообщалось ранее, в Германии 10 декабря вооруженный мужчина пытался ворваться в здание радиостанции, а потом застрелил 70-летнюю старушку и сбежал с места происшествия. Позже он забаррикадировался в здании аптеки взял заложников.