Стрілянина в Парижі викликала заворушення: демонстранти борються з поліцією (відео)

Зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності

У столиці Франції знову відбуваються масові заворушення, цього разу причиною став чоловік, який вчинив стрілянину біля курдського культурного центру.

Як повідомляє ВВС, стрілянина сталася неподалік вокзалу Gare de l’Est. Поліцейські, які прибули на місце, змогли без проблем затримати 69-річного стрільця і забрати у нього зброю.

У прокуратурі повідомили, що зловмисник є громадянином Франції та вже двічі притягувався до відповідальності за дві спроби вбивства. Його мотиви поки що не відомі.

За даними прокуратури, внаслідок події троє людей загинуло і троє постраждали, одного з поранених було доставлено в реанімацію. Очевидці повідомили, що чули на місці сім чи вісім пострілів.

Як повідомляють французькі Telegram-канали, після цього в Парижі почалися масштабні демонстрації, які переросли у зіткнення з поліцією.

Є також інформація, що подібна картина спостерігається у Марселі.

Як повідомлялося раніше, у Німеччині 10 грудня озброєний чоловік намагався увірватися в будівлю радіостанції, а потім застрелив 70-річну стареньку і втік з місця події. Пізніше він забарикадувався у будівлі аптеки та взяв заручників.