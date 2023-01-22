Сила материнського інстинкту: дружина поліцейського героїчно зловила злочинця, який загрожував дітям

Одного разу дівчина почула від чужинця жахливі слова "твого сина вже немає"

У Полтаві дружина поліцейського змогла дати відсіч злочинцеві, що вломився до будинку її батьків із ножем у руках. Попри дикий страх і погрози з боку незнайомця, вона щосили намагалася його зупинити та затримати. Хоча чоловікові й вдалося втекти, вже незабаром його знайшли правоохоронці.

Подробиці цієї історії розповіли у пресслужбі Головного управління Національної поліції України у Полтавській області.

Інцидент трапився в одному із мікрорайонів обласного центру 10 січня. Того дня Дарія Добряк разом із трьома маленькими дітьми гостювала у приватному будинку своїх батьків. Приблизно о 13:00 Дар’ї та її мати заглянули до кімнати, де спав її трирічний син та побачила там невідомого чоловіка. Злякавшись, вона почала кричати, щоб батько, який займається господарськими справами на вулиці, почув і прийшов на допомогу. Однак на той момент дівчина почула від чужинця жахливі слова "твого сина вже немає". Тоді Дар’я зрозуміла, що сподіватися доведеться лише на свої сили.

"Я за ним (зловмисником) бігала, ганялася — не давала йому втекти. Навіть не здогадувалася, що я така сильна ..." — сказала молода мати.

За першої нагоди жінка набрала номер свого чоловіка-поліцейського. Однак зв’язок переривався і все, що йому вдалося розчути, лише незрозумілі уривки фраз "тут... до нас... невідомий... ударив... Луки немає..." і плач дружини. Офіцер відразу вирушив на допомогу своїм рідним.

Чоловік Дарії Дмитро

Водночас Дарина не залишала спроб затримати зловмисника. Однак її спроби виявилися марними й невідомому вдалося втекти.

"Я його (незнайомця) ловила, не давала перелізти через паркан. Але втретє він сильно вдарив мене в живіт... Я впала, а він побіг земельними ділянками сусідів у бік дороги", — зазначила жінка.

Постраждала повернулася до будинку та переконалася, що син не постраждав. Після цього вона знову повернулася до пошуків зловмисника.

Як виявилося, батько Дарії чув крики, але не міг і уявити, що вони долинають із його власного будинку. Він зрозумів, що сталося щось погане після того, як до нього прибігла дружина з найменшою онукою на руках і розповіла жахливу новину: "У будинку чужий чоловік і немає середнього онука...". Батько дівчини розповів, що вирушив після цього слідом за дочкою і йому вдалося впіймати зловмисника.

"Вона була в шкарпетках і кофті... А вже за кілька десятків метрів з боку сусідських городів побачили чоловіка, який перелазив через паркан. Я взяв його за шкірку і привів у двір нашого будинку. А далі приїхав зять і робота поліції, які взяли цю ситуацію під контроль", — розповів чоловік.

Батько Дарії

З’ясувалося, що цим зловмисником виявився 52-річний місцевий житель, на рахунку якого є ще кілька майнових злочинів, скоєних у Полтаві.

Наразі злочинець перебуває під вартою. Слідчі інкримінують зловмиснику із кримінальним минулим замахом на відкрите заволодіння чужим майном, скоєне в умовах війни.

Керівництво обласної поліції відзначило хоробрий вчинок Дарії та її батька, попри небезпеку, яка загрожує їм. За допомогу у затриманні серійного злодія та грабіжника у Главку поліції Полтавської області їм вручили Подяки.

Дар’я та її батько

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Польщі на співробітників поліції напав громадянин України, якому вони намагалися надати допомогу. У відповідь правоохоронці відкрили вогонь.