Українець у Польщі напав із ножем на поліцейських і отримав кулю у відповідь

Правоохоронці хотіли допомогти представнику нашої країни, але він виявився дуже невдячним

У сусідній Польщі, яка нещодавно перестала приймати гривні для обміну, стався кримінальний інцидент за участю 24-річного українця: він напав на копів, які хотіли допомогти йому, і поранив їх ножем.

Один із правоохоронців отримав серйозну травму, пише "Україна.пл".

За інформацією видання, інцидент стався у місті Томашів Любельський. Напередодні близько 15:30 правоохоронці вирушили на вулицю Костюшка після дзвінка невідомих, які повідомили, що там на тротуарі лежить чоловік.

По приїзду поліцейські хотіли допомогти чоловікові, але коли вони спробували його підняти, той дістав ножа і почав завдавати їм ударів — бризнула кров.

Копи, які спочатку застигли від несподіванки, потім оговтались, дістали зброю, і один з них вистрілив у нападника, поранивши його в ногу. Тільки після цього чоловіка, що буянив, вдалося втихомирити і затримати.

Зловмисником виявився 24-річний громадянин України.

Його разом із поліцейськими його доправили до лікарні. Один з офіцерів залишив медичний заклад наступного дня, а другого перевезли до клініки в Любліні, оскільки правоохоронець мав серйозне поранення руки.

Після попереднього розслідування 24-річному українцю інкримінували замах на вбивство поліцейських та напад на посадових осіб із застосуванням небезпечної зброї. Це карається довічним ув’язненням. Поки ж бунтівника заарештували на три місяці. Але якщо його провину буде доведено, то хлопцю "світить" близько 10 років за ґратами.

Нагадаємо, що на початку вересня у самому центрі Львова чоловік зарізав перехожого.