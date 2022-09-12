Украинец в Польше напал с ножом на полицейских и получил пулю в ответ

Правоохранители хотели помочь представителю нашей страны, но он оказался очень неблагодарным

В соседней Польше, которая недавно перестала принимать гривны для обмена, произошел криминальный инцидент с участием 24-летнего украинца: он напал на копов, которые хотели оказать ему помощь, и ранил их ножом.

Один из правоохранителей получил серьезную травму, пишет "Украина.пл".

По информации издания, инцидент произошел в городе Томашов Любельский. Накануне около 15.30 правоохранители отправились на улицу Костюшко после звонка неизвестных, которые сообщили, что там на тротуаре лежит мужчина.

По приезду полицейские хотели помочь лежащему мужчине, но когда они попытались его поднять, тот достал нож и начал наносить им удары – брызнула кровь.

Опешившие от неожиданности копы достали оружие, и один из них выстрелил в нападавшего, ранив его в ногу. И только после этого буянившего мужчину удалось усмирить и задержать.

Злоумышленником оказался 24-летний гражданин Украины.

Его вместе с полицейскими его доставили в больницу. Один из офицеров покинул медицинское учреждение на следующий день, а второго перевезли в клинику в Люблине, так как у правоохранителя было серьезное ранение руки.

После предварительного расследования 24-летнему украинцу инкриминировали покушение на убийство полицейских и нападение на должностных лиц с применением опасного орудия. Это карается пожизненным заключением. Пока же смутьяна арестовали на три месяца. Но если его вина будет доказана, то парню "светит" около 10 лет за решеткой.

Напомним, что в начале сентября в самом центре Львова мужчина зарезал прохожего.