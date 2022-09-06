Польша перестанет принимать украинские гривны для обмена: названы сроки

Программа будет действовать до конца недели

Национальный банк Польши прекратит программу по обмену гривен на злотые для украинцев, которые прибывают в страну.

Как передает "Европейская правда", в сообщении банка информируется, что программа, которая была запущена совместно с НБУ для помощи украинским гражданам в Польше идет к завершению.

"Последняя неделя операций в отделениях PKO Bank Polski — неделя с 5 по 9 сентября 2022 года", — проинформировал Нацбанк Польши.

Отмечается также, что программа выполнила свою задачу и позволила украинским беженцам получить доступ к личным средствам.

Всего за период действия программы, банк провел 97 тысяч транзакций на общую сумму в 690 миллионов гривен.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии в Украину, многим украинцам пришлось покинуть свои дома и искать убежище в других странах. Польша приняла больше всех беженцев, а границу по направлению польши пересекли около 6 миллионов человек. При этом в последние недели количество возвращающихся в Украину людей превышает число выезжающих.

Как сообщалось ранее, Германия столкнулась с проблемой того, что украинских беженцев негде размещать, а потому первичный прием был заблокирован в 12 из 16 федеральных земель.