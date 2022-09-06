Укр

Польша перестанет принимать украинские гривны для обмена: названы сроки

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Злотые
Злотые

Программа будет действовать до конца недели

Национальный банк Польши прекратит программу по обмену гривен на злотые для украинцев, которые прибывают в страну.

Как передает "Европейская правда", в сообщении банка информируется, что программа, которая была запущена совместно с НБУ для помощи украинским гражданам в Польше идет к завершению.

"Последняя неделя операций в отделениях PKO Bank Polski — неделя с 5 по 9 сентября 2022 года", — проинформировал Нацбанк Польши.

Отмечается также, что программа выполнила свою задачу и позволила украинским беженцам получить доступ к личным средствам.

Всего за период действия программы, банк провел 97 тысяч транзакций на общую сумму в 690 миллионов гривен.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии в Украину, многим украинцам пришлось покинуть свои дома и искать убежище в других странах. Польша приняла больше всех беженцев, а границу по направлению польши пересекли около 6 миллионов человек. При этом в последние недели количество возвращающихся в Украину людей превышает число выезжающих.

Как сообщалось ранее, Германия столкнулась с проблемой того, что украинских беженцев негде размещать, а потому первичный прием был заблокирован в 12 из 16 федеральных земель.

Теги:
#Украина #Беженцы #Польша