Польща перестане приймати українські гривні для обміну: названі терміни

Програма діятиме до кінця тижня

Національний банк Польщі припинить програму обміну гривень на злотих для українців, які прибувають до країни.

Як передає "Європейська правда", у повідомленні банку інформується, що програма, яка була запущена спільно з НБУ для допомоги українським громадянам у Польщі, йде до завершення.

"Останній тиждень операцій у відділеннях PKO Bank Polski – тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року", – поінформував Нацбанк Польщі.

Зазначається також, що програма виконала своє завдання та дозволила українським біженцям отримати доступ до особистих засобів.

Загалом за період дії програми банк провів 97 тисяч транзакцій на загальну суму 690 мільйонів гривень.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії в Україну багатьом українцям довелося залишити свої будинки та шукати притулок в інших країнах. Польща прийняла найбільше біженців, а кордон у напрямку польші перетнули близько 6 мільйонів людей. При цьому в останні тижні кількість людей, що повертаються в Україну, перевищує кількість тих, хто виїжджає.

Як повідомлялося раніше, Німеччина зіткнулася з проблемою того, що українських біженців нема де розміщувати, а тому первинний прийом було заблоковано у 12 із 16 федеральних земель.