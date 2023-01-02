Під Дніпром нетверезий священник УПЦ МП напав на чоловіків, які відмовилися з ним випити (відео)

Агресивного священника намагалися заспокоїти кілька людей, однак марно

В одному з населених пунктів Дніпропетровської області стався черговий скандал за участі священнослужителя УПЦ московського патріархату. Церковник, який, вочевидь, перебував у нетверезому стані, напав із кулаками на місцевих жителів, які відмовились розділити із ним кухоль свого ж пива. Кадри цієї досить неоднозначної ситуації вже потрапили до мережі.

Як у понеділок, 2 січня, повідомлять місцеві Telegram-канали, посилаючись на безпосередніх учасників пригоди, інцидент стався у селі Слобожанське неподалік м'ясокомбінату "Ювілейний".

"Дорогою з магазину зайшли до церкви, на території храму до нас підійшов батюшка і запропонував випити з ним наше ж пиво, ми відмовили. Він уже був під градусом. Після чого він нас послав на х*й, а потім ще вирішив потренуватися в кулачному бою, але ми не підтримали цю витівку", — йдеться у тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як священник УПЦ МП напав на свого колегу з Православної церкви України і кілька разів вдарив його хрестом по голові. Інцидент стався під час поховання загиблого на війні українського військовослужбовця.