Под Днепром нетрезвый священник УПЦ МП напал на мужчин, которые отказались с ним выпить (видео)

Агрессивного священника пытались успокоить несколько человек, однако у них так ничего и не вышло

В одном из населённых пунктов Днепропетровской области произошел очередной скандал с участием священнослужителя УПЦ московского патриархата. Церковник, очевидно, находившийся в нетрезвом состоянии, напал с кулаками на местных жителей, отказавшихся угостить его пивом. Кадры этой неоднозначной ситуации уже попали в сеть.

Как в понедельник, 2 января, сообщают местные Telegram-каналы, ссылаясь на непосредственных участников происшествия, инцидент произошел в селе Слобожанское возле мясокомбината "Юбилейный".

"По дороге из магазина зашли в церковь, на территории храма к нам подошел батюшка и предложил выпить с ним наше же пиво, мы отказали. Он уже был под градусом. После чего он нас послал на х*й, а потом еще решил потренироваться в кулачном бое, но мы не поддержали эту затею", — говорится в публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как священник УПЦ МП напал на своего коллегу из Православной церкви Украины и несколько раз ударил его крестом по голове. Инцидент произошел во время похорон погибшего на войне украинского военнослужащего.