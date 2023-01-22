Сила материнского инстинкта: жена полицейского героически поймала преступника, угрожавшего детям

В один момент девушка услышала от чужака ужасные слова "твоего сына уже нет"

В Полтаве супруга полицейского смогла дать отпор преступнику, вломившемуся в дом ее родителей с ножом в руках. Несмотря на дикий страх и угрозы со стороны незнакомца, она изо все сил пыталась его остановить и задержать. Хотя ему и удалось скрыться, уже вскоре его нашли стражи порядка.

Подробности этой истории рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Полтавской области.

Инцидент случился в одном из микрорайонов областного центра 10 января. В тот день Дарья Добряк вместе с тремя маленькими детьми гостила в частном доме своих родителей. Примерно в 13:00 Дарьи и ее мать заглянули в комнату, где спал ее трехлетний сын и увидела там неизвестного мужчину. Испугавшись, она стала кричать, чтобы отец, занимающийся хозяйственными делами на улице, услышал и пришел на помощь. Однако в тот момент девушка услышала от чужака ужасные слова "твоего сына уже нет". Тогда Дарья поняла, что надеяться придется только на свои силы.

"Я за ним (злоумышленником) бегала, гонялась – не давала ему убежать. Даже не догадывалась, что я так сильна…" – сказала молодая мать.

При первой возможности женщина набрала номер своего супруга-полицейского. Однако связь была прирывистой и все, что ему удалось расслышать, лишь непонятные обрывки фраз "здесь… к нам… неизвестный… ударил… Луки нет…" и плач жены. Офицер тут же отправился на помощь своим родным.

Супруг Дарьи Дмитрий

В то же время Дарья не оставляла попыток задержать злоумышленника. Однако ее попытки оказались напрасными и неизвестному удалось скрыться.

"Я его (незнакомца) ловила, не давала перелезть через забор. Но на третий раз он сильно ударил меня в живот… Я упала, а он побежал по земельным участкам соседей в сторону дороги", – отметила женщина.

Пострадавшая вернулась в дом и убедилась, что сын не пострадал. После этого она вновь вернулась к поискам злоумышленника.

Как оказалось, отец Дарьи слышал крики, но не мог и представить, что они доносятся из его собственного дома. Он понял, что произошло что-то плохое после того, как к нему прибежала жена с самой маленькой внучкой на руках и рассказала ужасную новость: "В доме чужой мужчина и нет среднего внука…". Отец девушки рассказал, что отправился после этого вслед за дочерью и ему удалось поймать злоумышленника.

"Она была в носках и кофте… А уже в нескольких десятках метров со стороны соседских огородов, увидели мужчину, который перелезал через забор. Я взял его за шкирку и привел во двор нашего дома. А дальше приехал зять и работа полиции, которые взяли эту ситуацию под контроль", — рассказал мужчина.

Отец Дарьи

Выяснилось, что тем самым злоумышленником оказался 52-летний местный житель, на счету которого есть еще несколько имущественных преступлений, совершенных в Полтаве.

Сейчас преступник находится под стражей. Следователи инкриминируют злоумышленнику с уголовным прошлым покушением на открытое завладение чужим имуществом, совершенное в условиях войны.

Руководство областной полиции отметило храбрый поступок Дарьи и ее отца, несмотря на грозящую для них опасность. За помощь в задержании серийного вора и грабителя в Главке полиции Полтавской области им вручили Благодарности.

Дарья и ее отец

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Польше на сотрудников полиции напал гражданин Украины, которому они пытались оказать помощь. В ответ на это правоохранители открыли огонь.