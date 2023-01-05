Посетитель бара напал на непобедимого бойца UFC: итог закономерен (видео)

Мужчина не знал, что толкает известного бойца ММА

Недавно президент UFC ударил жену в ночном клубе. А теперь драка с участием бойца сильнейшей ММА-лиги мира произошла в Испании.

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия подрался с посетителем в одном из испанских баров. Об этом сообщает cagesidepress.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина подошел к бойцу, когда тот играл в автомат. После двух толчков в плечо Топурия ответил обидчику тремя ударами, после чего зачинщик оказался в нокдауне.

Видео с дракой Топурии доступно в сети:

Отметим, Топурия является непобедимым бойцом, на счету которого 13 побед в 13 поединках в профи. В последнем бою Илия удушающим приемом во втором раунде победил американского бойца Брайса Митчелла. В UFC испанский грузин по прозвищу "Матадор" провел 5 поединков. За считанные выступления в сильнейшей лиге мира Илия обрел славу охотника за головами.

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