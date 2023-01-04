Не простил измену: боец UFC убил свою девушку

Фил Барони был под воздействием алкоголя и наркотиков

Что-то неладное творится в самом престижном бойцовском чемпионате — UFC. Сначала бос организации побил жену, а теперь бывший боец UFC Фил Барони арестован за убийство своей девушки.

По сообщению The Sun, пара отдыхала в мексиканском городе Сан-Панчо. В гостиничном номере у них случился конфликт. Что там произошло выяснит следствие, пока что боец старается преподнести смерть подруги, как несчастный случай.

Версия Барони

Девушка сообщила ему, что изменила с другим. Боец в ванной комнате толкнул ее, девушка поскользнулась, ударилась при падении головой и через несколько минут скончалась.

Отчет полиции

Полицейские обнаружили голую женщину, лежащую на постели и прикрытую простыней. На ее теле были многочисленные следы побоев, обширные кровоподтеки на лице и других частях тела. Она не подавала признаков жизни.

Полицейские отметили в отчете, что Фил Барони находился под воздействием алкоголя и наркотиков. Его арестовали по подозрению в убийстве.

Филу Барони — 46 лет. За свою карьеру в различных турнирах он провел 35 боев — 16 выиграл и 19 проиграл.

Ранее мы писали, что боец UFC потерял литр крови во время поединка.