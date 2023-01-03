Президент UFC избил жену в ночном клубе (видео)

Супруги праздновали Новый год и перебрали с алкоголем

Глава самого престижного чемпионата по смешанным единоборствам — UFC — Дана Уайт во время празднования Нового года ударил свою жену. Это произошло в ночном клубе, где отдыхала пара. Ранее Дана Уайт попал в сексуальный скандал.

После перепалки Дана и Энн обменялись пощечинами. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, передает Prosports.kz.

"Я один из тех, которые всегда говорят, что у парня никогда не будет оправдания, чтобы ударить женщину. У нас трое детей, и мы показали им это видео. Сейчас мы больше сосредоточены на нашей семье. У людей будет свое мнение по этому поводу, и мнение людей будет правильным, особенно в моем случае. Никогда не поднимайте руки на женщину", — говорит Уайт.

Прокомментировала случившееся и его супруга Энн.

"Дана и я женаты уже почти 30 лет. Сказать, что такое поведение не в его характере, значит ничего не сказать — ничего подобного раньше не случалось. К сожалению, мы оба слишком много выпили в канун Нового года и потеряли контроль. Мы обсудили это как семья и извинились друг перед другом", — заявила жена главы UFC.

Смотрите, что произошло в ночном клубе:

Ранее мы писали, что боец UFC потерял литр крови во время поединка. Кстати, как-то на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.