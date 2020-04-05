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Дана Уайт попал в сексуальный скандал: все подробности

Дана Уайт попал в сексуальный скандал: все подробности
11:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Мошенники пытаются несколько лет получить деньги у главы UFC.

Президент UFC Дана Уайт стал жертвой преступной схемы с попыткой вымогательства, сообщает журнал Las Vegas Review-Journal.

Еще в 2014 году стриптизерша записала на телефон как она занималась сексом с женатым Уайтом. После этого ее парень Эрнесто Джошуа Рамос потребовал с Уайта деньги.

В 2015 году Рамоса арестовали агенты ФБР, и он провел в тюрьме год. При этом Уайт якобы обещал Рамосу заплатить 450 тысяч долларов за то, что его имя не будет нигде фигурировать после закрытия уголовного дела. Однако Рамос не получил денег от Уайта и теперь подал в суд на функционера.

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"Я только что узнал, что против меня был подан противозаконный иск. Этот парень отправился в федеральную тюрьму за попытку вымогать у меня более пяти лет назад. Теперь он нанял адвоката, который также является осужденным преступником, и пытается снова вымогать у меня деньги.

Он не получил от меня денег в прошлый раз, и он не получит от меня денег в этот раз. Я с нетерпением жду, когда суд отклонит иск, чтобы я мог навсегда избавиться от этих подонков", - сказал Уайт.

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MMA, Дана Уайт, UFC, Новости UFC.
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