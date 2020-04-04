Бой Нурмагомедов - Фергюсон все еще может состояться

Новости спорта:Официально бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пока не отменен.

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что бой с Тони Фергюсоном может состояться, если президент UFC Дэна Уайт в ближайшее время сообщит место проведения турнира UFC 249.

"Официально бой пока не отменён, так что я надеюсь, что Дэна Уайт скоро сообщит место проведения турнира UFC 249. Тогда мы вернёмся к нашему изначальному плану и бой с Фергюсоном состоится. Если нет, то я буду ждать, что поединок перенесут на сентябрь в Сан-Франциско или Абу-Даби. Хабиб постоянно тренируется, но его тренировки далеки от идеала. Тяжело поддерживать тренировочный процесс в условиях карантина", — сказал Хавьер Мендес в своём подкасте.

Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести бой, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь.

1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина.