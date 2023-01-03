Президент UFC побив дружину у нічному клубі (відео)

Подружжя святкувало Новий рік і перебрало з алкоголем

Глава найпрестижнішого чемпіонату зі змішаних єдиноборств — UFC — Дана Уайт під час святкування Нового року вдарив свою дружину. Це сталося в нічному клубі, де відпочивала пара. Раніше Дана Уайт потрапив у сексуальний скандал.

Після перепалки Дана та Енн обмінялися ляпасами. Обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння, передає Prosports.kz.

"Я один із тих, які завжди кажуть, що у хлопця ніколи не буде виправдання, щоб ударити жінку. У нас троє дітей, і ми показали їм це відео. Зараз ми більше зосереджені на нашій родині. Люди будуть мати свою думку з цього приводу і думка людей буде правильною, особливо в моєму випадку. Ніколи не піднімайте руки на жінку", – каже Уайт.

Прокоментувала те, що сталося, і його дружина Енн.

"Дана і я одружені вже майже 30 років. Сказати, що така поведінка не в його характері, значить нічого не сказати — нічого подібного раніше не траплялося. На жаль, ми обидва надто багато випили напередодні Нового року і втратили контроль. Ми обговорили це як сім’я і вибачилися один перед одним", - заявила дружина глави UFC .

Дивіться, що сталося у нічному клубі:

Раніше ми писали, що боєць UFC втратив літр крові під час поєдинку. До речі, якось на турнірі зі змішаних єдиноборств стався цікавий випадок: боєць ММА нокаутував суддю.