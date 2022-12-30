Русский боец подумал, что его съедят и подло ударил африканца (видео)

Российская ММА-сцена больше похожа на цирк

В россии после нашумевшего дебюта сына рамзана кадырова в смешанных единоборствах на профессиональной сцене произошел очередной скандал. На этот раз российский боец подло ударил камерунца, подумав, что тот "хочет его съесть".

Данный инцидент произошел в рамках лиги кулачных боев Hardcore FC. Видео потасовки доступно на YouTube-канале организации.

Гере "Камерунский" Мохамед после боя с Бакытом "Рахой" Еркебуланом встретился в октагоне с Тимуром "Фартовым" Абдурахманов. Россиянин начал выпрашивать бой-реванш у камерунца, мотивируя это тем, что в первой схватке он был травмирован. На это Гере ответил, что он в первом поединке был не в форме, а в реванше попросту "съест" россиянина. Абдурахманов тут же врезал коллеге.

На вопрос, зачем "Фартовый" это сделал, последовал странный ответ: "Как он меня может съесть?! У него не получится такого". Видимо, россиянин всерьез воспринял угрозу быть съеденным африканцем, а потому решил вырубить камерунского бойца, который перед этим отбоксировал 3 раунда.

Как Тимур Абдурахманов сломал челюсть Гере Мохамеду:

Отметим, Тимур сломал челюсть Гере, Мохамед остался без боев на год. Hardcore и Федерация кулачных боев россии наказали Абдурахманова пожизненной дисквалификацией "из всех лиг". Кроме того, против россиянина могут возбудить уголовное дело.

К слову, Гере обратился к подписчикам в Instagram, где попытался узнать, почему его ударил россиянин.

Ранее сообщалось, что боец UFC потерял литр крови, получив повреждение в бою. Напомним, звезда сильнейшей ММА-лиги мира на весь мир заявил, что кадыров — убийца.