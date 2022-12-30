Російський боєць подумав, що його з’їдять і підло вдарив африканця (відео)

Російська ММА-сцена більше схожа на цирк

У росії після гучного дебюту сина рамзана кадирова в змішаних єдиноборствах на професійній сцені стався черговий скандал. На цей раз російський боєць підло вдарив камерунця, подумавши, що той "хоче його з’їсти".

Цей інцидент стався у рамках ліги кулачних боїв Hardcore FC. Відео бійки доступне на YouTube-каналі організації.

Гере "Камерунський" Мохамед після бою з Бакитом "Рахою" Єркебуланом зустрівся в октагоні з Тимуром "Фартовим" Абдурахманом. Росіянин почав випрошувати бій-реванш у камерунця, мотивуючи це тим, що у першій сутичці він був травмований. На це Гере відповів, що він у першому поєдинку був не у формі, а в реванші просто "з’їсть" росіянина. Абдурахманов відразу врізав колезі.

На запитання, навіщо "Фартовий" це зробив, пролунала дивна відповідь: "Як він мене може з’їсти?! У нього не вийде такого". Очевидно, росіянин серйозно сприйняв загрозу бути з’їденим африканцем, а тому вирішив вирубити камерунського бійця, який перед цим відбоксував 3 раунди.

Як Тимур Абдурахманов зламав щелепу Гері Мохамеду:

Зазначимо, Тимур зламав щелепу Гере, Мохамед залишився без боїв на рік. Hardcore і Федерація кулачних боїв росії покарали Абдурахманова довічною дискваліфікацією "з усіх ліг". Крім того, проти росіянина можуть порушити кримінальну справу.

До речі, Гере звернувся до підписників у Instagram, де спробував дізнатися, чому його вдарив росіянин.

Раніше повідомлялося, що боєць UFC втратив літр крові, отримавши пошкодження у бою. Нагадаємо, зірка найсильнішої ММА-ліги світу на весь світ заявив, що кадиров — вбивця.