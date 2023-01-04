Не пробачив зраду: боєць UFC убив свою дівчину

Філ Бароні був під впливом алкоголю та наркотиків

Щось недобре твориться у найпрестижнішому бійцівському чемпіонаті — UFC. Спочатку бос організації побив дружину, а тепер колишній боєць UFC Філ Бароні заарештований за вбивство своєї дівчини.

За повідомленням The Sun, пара відпочивала у мексиканському місті Сан-Панчо. У готельному номері у них стався конфлікт. Що там відбулося, з’ясує слідство, поки що боєць намагається піднести смерть подруги, як нещасний випадок.

Версія Бароні

Дівчина сказала йому, що зрадила з іншим. Боєць у ванній кімнаті штовхнув її, дівчина послизнулася, вдарилася під час падіння головою і через кілька хвилин померла.

Звіт поліції

Поліцейські виявили голу жінку, що лежить на ліжку і прикриту простирадлом. На її тілі були численні сліди побоїв, великі синці на обличчі та інших частинах тіла. Вона не подавала ознак життя.

Поліцейські зазначили у звіті, що Філ Бароні перебував під впливом алкоголю та наркотиків. Його заарештували за підозрою у вбивстві.

Філу Бароні — 46 років. За свою кар’єру в різних турнірах він провів 35 боїв — 16 виграв та 19 програв.

Раніше ми писали, що боєць UFC втратив літр крові під час поєдинку.