Відвідувач бару напав на непереможного бійця UFC: результат закономірний (відео)

Чоловік не знав, що штовхає відомого бійця ММА

Нещодавно президент UFC вдарив дружину в нічному клубі. А тепер бійка за участю бійця найсильнішої ММА-ліги світу сталася в Іспанії.

Грузинський боєць змішаних єдиноборств Ілля Топурія побився з відвідувачем в одному з іспанських барів. Про це повідомляє cagesidepress.

На кадрах видно, як невідомий чоловік підійшов до бійця, коли той грав у автомат. Після двох поштовхів у плече Топурія відповів кривднику трьома ударами, після чого невідомий опинився у нокдауні.

Відео з бійкою Топурії доступне в мережі:

Зазначимо, Топурія є непереможним бійцем, на рахунку якого 13 перемог у 13 поєдинках у профі. В останньому бою Ілля задушливим прийомом у другому раунді переміг американського бійця Брайса Мітчелла. В UFC іспанський грузин на прізвисько "Матадор" провів 5 поєдинків. За лічені виступи у найсильнішій лізі світу Ілля отримав славу мисливця за головами.

Раніше повідомлялося, що колишнього бійця UFC Філа Бароні заарештували за вбивство своєї дівчини.

Нагадаємо, російський боєць підло атакував африканця, подумавши, що той хоче його з’їсти.