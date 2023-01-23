Новий випадок масової стрілянини в США: у нічному клубі поранено 12 людей

Всіх постраждалих доставлено на "швидких" до лікарні, їм надається допомога

На відміну від України, де непроста криміногенна обстановка викликана об’єктивними причинами, як-то війна, наплив зброї із зони бойових дій тощо, мешканці ситих та благополучних Сполучених Штатів також не можуть почуватися у повній безпеці.

Такий висновок можна зробити з повідомлень американських ЗМІ про те, що 22 січня там сталася друга за добу масова стрілянина — цього разу у місті Батон-Руж, штат Луїзіана. Поранення отримали 12 людей.

Про інцидент повідомляє Yahoo news.

За інформацією видання, стрілянина відбулася у нічному клубі Dior Bar&Lounge приблизно о 1:36 ночі за місцевим часом. Усіх 12 поранених було доставлено до лікарні "швидкими" або приватним транспортом, їхній стан оцінюється як стабільний.

А незадовго до цього стався інший інцидент, який закінчився з набагато сумнішим результатом: у залі бальних танців у Монтерей-Парку, Каліфорнія, внаслідок інциденту зі стріляниною було вбито 10 осіб – п’ять чоловіків та п’ять жінок. Нападник втік з місця злочину і досі не затриманий.

Найбільш кровопролитним інцидентом в історії штату Каліфорнія вважається стрілянина в ресторані McDonald’s в Сан-Ісідро, неподалік Сан-Дієго в 1984 році — тоді було вбито 21 людину.

Але, повертаючись знову до подій в Україні, нагадаємо, що іноді до сумного результату можуть призводити навіть мирні "посиділки" пенсіонерів, які через спиртне можуть мати жахливі наслідки.