Погоня, дрифт і стрілянина в церкві: у Дніпрі автоледі влаштувала справжній переполох (відео)

Жінка протаранила два автомобілі

У Дніпрі посеред вулиці пролунали звуки пострілів. Виявилося, що правоохоронці проводили затримання правопорушниці, яка влаштувала дрифт на території церкви.

Так, за даними місцевих пабліків, інцидент стався в районі житлового масиву Червоний Камінь. Там жінка за кермом легкового автомобіля Citroen порушила правила дорожнього руху, проїхавши на червоне світло. На сигнали правоохоронців правопорушниця не реагувала.

На опублікованих кадрах видно, що коли її все ж таки змусили зупинитися, водійка спробувала втекти з місця пригоди, попередньо протаранивши два службові автомобілі. Для цього вона заїхала на територію храму, де почала кружляти довкола поліцейських.

У свою чергу, судячи з звуків на відео, правоохоронці відкрили вогонь із табельної зброї. Згодом з’ясувалося, що порушницю вдалося затримати. Наразі офіційних повідомлень поліції з цього приводу ще не надходило.

У мережі кажуть, що, за попередніми даними, автоледі перебувала за кермом автомобіля у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. До всього цього в легковику в цей момент знаходилася дитина.

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