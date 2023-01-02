Погоня, дрифт и стрельба в церкви: в Днепре автоледи устроила настоящий переполох (видео)

Женщина протаранила два автомобиля

В Днепре посреди улицы раздались звуки выстрелов. Оказалось, что правоохранители проводили задержание правонарушительницы, которая устроила "дрифт" на территории церкви.

Так, по данным местных пабликов, инцидент произошел в районе жилмассива Красный Камень. Сообщается, что женщина за рулем легкового автомобиля Citroen нарушила правила дорожного движения, проехав на "красный свет". В посте указывается, что на сигналы стражей порядка правонарушительница не реагировала.

На опубликованных кадрах видно, что когда её все же вынудили остановиться, то водитель попыталась скрыться с места событий, предварительно протаранив два служебных автомобиля. Для этого она заехала на территорию храма, где начала кружить вокруг полицейских.

В свою очередь, судя по звукам на видео, стражами порядка был открыт огонь из табельного оружия. Спустя время выяснилось, что нарушительницу удалось задержать. В настоящий момент официальных сообщений полиции по данному поводу еще не поступало.

В Сети говорят, что по предварительным данным автоледи находилась за рулем автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ко всему этому в легковушке в этот момент находился ребёнок.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черновцах произошла стрельба вблизи местной школы.

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