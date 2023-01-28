Помощь Израиля Украине оказалась масштабнее, чем предполагалось: посол раскрыл подробности

Израиль не хочет публично говорить о помощи Украине по двум причинам

Израиль оказывают поддержку Украине в войне с россией намного шире, чем говорит об этом в публичной плоскости. Ранее новый министр иностранных дел Израиля заявлял, что публичные обсуждения сотрудничества с Украиной страна намерена свести к минимуму.

Об этом сообщил новый посол Израиля в Германии Рон Просор в интервью Funke Mediengruppe. По его словам, страна предпочитает "оставаться в тени" по нескольким причинам.

Рон Просор рассказал, что армия Израиля регулярно блокирует поставки вооружения в Ливан и Сирию из Ирана. Среди них, в том числе, беспилотники и ракеты, которые Иран передает россии для использования в Украине. Это одни из видов помощи Украине — уменьшить экспорт оружия российским солдатам.

"Так что помогаем — пусть и закулисно, но гораздо больше, чем известно", — сказал посол Израиля в Германии.

Кроме того, Израиль предпочитает "оставаться в тени" по двум причинам: из-за присутствия российской армии в Сирии, а также из-за большой евроейской общины на территории российской федерации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Израил отказатся передавать Украины системы ПВО HAWK по запросу США. Правительство страны заявило, что сситемы якобы вышли из строя.