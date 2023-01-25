Израиль отказал передавать Украине важное оружие по запросу США: о чем речь

В Израиле аргументировали решение тем, что системы вышли из строя

Администрация президента США запросила у Израиля зенитно-ракетные комплексы Hawk, которые находятся там на хранении, на нужды Украины. Однако в правительстве страны ответили отказом.

Как информирует Axios со ссылкой на свои источники, соответствующий запрос поступил около двух недель назад. При этом представитель Пентагона отметил, что такие запросы были отправлены и в другие страны, которые являются или были операторами этой системы ПВО.

Вместе с тем источники издания сообщили, что глава отдела политики в Минобороны Израиля Дрор Шалом сообщил о то, что их политика относительно поставок оружия Украине остается неизменной.

Шалом также добавил, что указанные системы являются устаревшими и могли выйти из строя из-за длительного хранения и отсутствия технического обслуживания.

Вместе с тем некоторые из официальных лиц страны подчеркнули, что ответ Шалома был неточен, так как из строя могли выйти пусковые установки, но сотни ракет все еще могут находиться в пригодном к использованию состоянии или быть восстановлены.

ЗРК Hawk на вооружении армии Израиля применялись для защиты во время Шестидневной войны в 1967 году и войны Судного дня 1973 года. Хоть они более не являются самой эффективной системой ПВО, однако в Пентагоне убеждены, что они все еще могут помочь Украине защищаться оот российского вторжения.

Это не первый раз, когда Израиль отказывает Украине в поставках вооружения, опасаясь реакции россии, чье влияние особо велико в соседней Сирии

Как сообщалось ранее, украина уже получала ПВО Hawk от западных союзников, в частности их уже передавала Испания.