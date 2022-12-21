Ізраїль може допомогти Україні закрити небо, але не "Залізним куполом" - ЗМІ

Зброя вже добре себе зарекомендувала як у самому Ізраїлі, так і в ОАЕ

В Ізраїлі розглядають питання щодо постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів власного виробництва для того, щоб забезпечити надійніший захист від іранських дронів.

Як повідомляє місцеве видання Haaretz, США лобіюють постачання ЗРК Barak і SPYDER, які створювалися спеціально для боротьби з безпілотниками.

Наголошується, що Ізраїль поставив умову, що не передаватиме зброю, яку можна використовувати для ліквідації російських солдатів, а тому й відмовляється передавати системи "Залізний купол".

Однак щодо Barak та SPYDER тривають консультації, оскільки ці системи спочатку призначені для боротьби з іранськими дронами. При цьому вони вже добре зарекомендували себе у цій справі.

На Близькому Сході їх уже закупили ОАЕ, які збивають за їх допомогою БПЛА хуситів — групи єменських повстанців, які підтримує Іран. Крім того, сам Ізраїль використовує ці ЗРК для перехоплення дронів "Хезболли".

Видання зазначає, що ці ЗРК мають високі показники ефективності, але потребують тривалого навчання.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що росія отримала від Ірану нову партію із 250 дронів, а тому удари по об’єктах цивільної інфраструктури найближчим часом не припиняться.