Допомога Ізраїлю Україні виявилася масштабнішою, ніж передбачалося: посол розкрив подробиці

Ізраїль не хоче публічно говорити про допомогу Україні з двох причин

Ізраїль підтримують Україну у війні з росією набагато ширше, ніж говорить про це в публічній площині. Раніше новий міністр закордонних справ Ізраїлю заявляв, що прилюдні обговорення співпраці з Україною країна має намір звести до мінімуму.

Про це повідомив новий посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор в інтерв’ю Funke Mediengruppe. За його словами, країна вважає за краще "залишатися в тіні" з кількох причин.

Рон Просор розповів, що армія Ізраїлю регулярно блокує постачання озброєння до Лівану та Сирії з Ірану. Серед них, зокрема, безпілотники та ракети, які Іран передає росії для використання в Україні. Це один із видів допомоги Україні — зменшити експорт зброї російським солдатам.

"Так що допомагаємо — нехай і закулісно, але набагато більше, ніж відомо", — сказав посол Ізраїлю в Німеччині.

Крім того, Ізраїль вважає за краще "залишатися в тіні" з двох причин: через присутність російської армії в Сирії, а також через велику європейську громаду на території російської федерації.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ізраїл відмовиться передавати Україні системи ППО HAWK на запит США. Уряд країни заявив, що системи нібито вийшли з ладу.