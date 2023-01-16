Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін переконаний, що росія – країна рабів, маніяків та вбивць

В одній із минулих військових операцій Ізраїлю був випадок, коли ворожі бойовики під час бою підібралися впритул до танка та підірвали фугас. Наш оператор безпілотника бачив це у реальному часі та встиг повідомити мехводу. Той, давши газами, відкотив танк уперед, і фугас вибухнув поряд, а не під машиною. Після цього групу бойовиків знищили влучними ударами. Як із танка, так і з повітря. Ніхто не вижив. Все це було записано на відео: і бій, і момент відведення танка з-під удару, і момент ліквідації ворожих бойовиків.

Здавалося б, таку бойову операцію не гріх викласти в мережу на огляд публіці: всі цілі, був спекотний бій, ворог знищений. Але ні, офіційна пресслужба Ізраїлю оприлюднила лише моменти ударів по загонах бойовиків, а всю частину з танком та боєм вирізали. Повністю. Навіть попри успіх. Я про це пишу тільки тому, що минуло багато часу відтоді, всі висновки вже зроблено, проведено роботу над помилками і що такий матеріал тепер цікавий лише історикам та аналітикам, не більше.

Чому частину із танком вирізали? Тому що помилки, які призвели до того, що ворог зміг підійти настільки впритул до нашого танка, мають цікавити лише військових. Громадянських, пресу і, тим більше ворога вони не повинні цікавити в принципі. Вони не повинні взагалі про це знати. Це робочі питання, а не пусте вау-шоу. Будь-яку інформацію про діяльність армії під час бойових дій в Ізраїлі повідомляє ТІЛЬКИ пресслужба Армії оборони Ізраїлю, а всі ЗМІ посилаються ТІЛЬКИ на її звіти.

Саме тому в Ізраїлі немає військових журналістів чи військових аналітиків, чи цивільних чиновників, які коментують те, що відбувається, ПАРАЛЄЛЬНО чи НЕЗАЛЕЖНО заявам пресслужби АТІ. Саме тому військових коментаторів із ЗМІ називають "паршан цваї", тобто дослівно — військовий коментатор чи розшифрувальник. Через те, що їхня роль не видаватиме інформацію від себе, а коментувати та описувати ОФІЦІЙНІ зведення від Армії, щоб людям було менш занудно і зрозуміліше.

І якщо щось армія не повідомляє свого народу, значить так треба. Так, недемократично. Армія це взагалі не про демократію — вона про сувору вертикаль, про ефективність та утилітаризм. Емоції, оцінки, свобода слова тощо. це все не про армію під час війни. Аналітика? — Для цього в армії є аналітичні відділи. Експертиза? — для цього в армії є компетентні люди. І так, коли я пишу "армія" я маю на увазі державу, тому що армія це пряме продовження держ. апарату – його силове крило.

Щодо ситуації у Дніпрі — до будинку потрапила російська ракета. Це перше. Будь-які жертви серед цивільних на території України в ході обстрілів завжди з вини виключно Росії, яка розв’язала цю війну. Це друге. Вкрай рекомендую не розділяти ЗСУ та Державу в окремі категорії, а тих, хто це робить, одразу цуратися — це кремлівські наративи. Це третє. Першоджерелом для вас завжди мають бути офіційні військові зведення від Генштабу, а не ЗМІ. Це четверте.

Росія — країна рабів, маніяків і вбивць. Інших людей там немає (крім рідкісних та деяких винятків). Не забувайте про це. Це п’яте.

Джерело: facebook-сторінка Yigal Levin.