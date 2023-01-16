Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин убежден, что россия — страна рабов, маньяков и убийц

В одной из прошлых военных операций Израиля был случай, когда вражеские боевики во время боя подобрались вплотную к танку и подорвали фугас. Наш оператор беспилотника видел это в реальном времени и успел сообщить мехводу. Тот, дав по газам, откатил танк вперед, и фугас взорвался рядом, а не под машиной. После этого группу боевиков уничтожили точными ударами. Как с танка, так и с воздуха. Никто не выжил. Все это было записано на видео: и бой, и момент увода танка из-под удара, и момент ликвидации вражеских боевиков.

Казалось бы, такую боевую операцию, не грех выложить в сеть на обозрение публике: все целы, был жаркий бой, враг уничтожен. Но нет, официальная пресс-служба Израиля обнародовала только моменты ударов по отрядам боевиков, а всю часть с танком и боем вырезали. Полностью. Даже несмотря на успех. Я об этом пишу только потому, что прошло много времени с тех пор, все выводы уже сделаны, проведена работа над ошибками и что такой материал теперь интересен только историкам и аналитикам, не более.

Почему часть с танком вырезали? Потому что ошибки, которые привели к тому, что враг смог подойти настолько вплотную к нашему танку — должны интересовать только военных. Гражданских, прессу и тем более врага они не должны интересовать в принципе. Они не должны вообще об этом знать. Это рабочие вопросы, а не праздное вау-шоу. Любую информацию о деятельности армии во время боевых действий в Израиле сообщает ТОЛЬКО пресс-служба Армии обороны Израиля, а все СМИ ссылаются ТОЛЬКО на ее отчеты.

Именно поэтому в Израиле нет военных журналистов или военных аналитиков, или гражданских чиновников, которые комментируют происходящее ПАРАЛЛЕЛЬНО или НЕЗАВИСИМО заявлениям пресс-службы АОИ. Именно поэтому военных комментаторов из СМИ называют "паршан цваи", то есть дословно — военный комментатор или расшифровщик. Так как их роль не выдавать информацию от себя, а комментировать и описывать ОФИЦИАЛЬНЫЕ сводки от Армии, чтобы людям было менее занудно и более понятно.

И если что-то армия не сообщает своему народу, значит, так надо. Да, недемократично. Армия это вообще не про демократию — она про строгую вертикаль, про эффективность и утилитаризм. Эмоции, оценки, свобода слова и т.д. это все не про армию во время войны. Аналитика? — для этого в армии есть аналитические отделы. Экспертиза? — для этого в армии есть компетентные люди. И да, когда я пишу "армия" я подразумеваю государство, так как армия это прямое продолжение гос. аппарата — его силовое крыло.

Что до ситуации в Днепре — в дом попала российская ракета. Это первое. Любые жертвы среди гражданских на территории Украины в ходе обстрелов — всегда по вине исключительно России, которая развязала эту войну. Это второе. Крайне рекомендую не разделять ВСУ и Государство в отдельные категории, а тех, кто это делает, сразу сторониться — это кремлевские нарративы. Это третье. Первоисточником для вас всегда должны быть официальные военные сводки от Генштаба, а не СМИ. Это четвертое.

Россия страна рабов, маньяков и убийц. Других людей там нет (помимо редких и некоторых исключений). Не забывайте это. Это пятое.

Источник: facebook-cторінка Yigal Levin.