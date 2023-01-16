Число жертв ракетного удара по Днепру выросло: среди погибших еще один ребенок

Под завалами все еще могут оставаться десятки людей

На утро понедельника, 16 января, в Днепре продолжается спасательная операция на месте прилета ракеты по жилой многоэтажке, — за последнюю ночь нашли еще пять тел погибших, среди которых ребенок. Так, всего уже известно про 35 жертв, в числе которых двое детей. Судьба еще десятков мирных днепрян остается неизвестной.

Последние новости с места событий на своем канале в Telegram опубликовал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он уточнил, что за 40 часов спасательных работ на месте прилета смогли спасти 39 человек, еще 75 жителей пострадали (в их числе 14 детей).

На данный момент остается неизвестной судьба еще 35 жителей дома, — они могут быть под завалами, их продолжают искать.

С места событий вывезли уже более 7400 тонн разрушенных конструкций дома.

Напомним, что одна из российских ракет упала на многоэтажку на Набережной Победы в Днепре во время ракетного обстрела 14 января и взорвалась.

Российские пропагандисты активно распространяли версию, будто ракету сбили средства противовоздушной обороны Украины и именно это стало причиной трагедии.

Как сообщал "Телеграф", военные утверждают, что сдетонировала ракета Х-22, — у Украины вообще нет огневых средств для поражения такого типа ракет. Но если бы партнеры раньше передали нам такие системы как Patriot PAC-3 или SAMP-T, то трагедии возможно удалось бы избежать.