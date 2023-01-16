"Просто плачу и горжусь нашими людьми": рассказ очевидца о первых минутах после попадания ракеты врага по дому в Днепре

Украинцы готовы на все ради спасения соотечественников

Попытки российских нелюдей поставить украинцев на колени, нанося удары по мирным жилищам, приводят к обратному результату: люди как никогда сплочены, приходят на выручку друг другу и намерены выдержать любые испытания ради нашей общей победы.

В этом убеждает рассказ очевидца трагедии в Днепре, который он опубликовал в Twitter под ником "Це не багато, але це чесна праця @xVsevolodx" (очевидно, его зовут Всеволод).

"Днепр 14.01.2023. Раздался взрыв, очень громко, гораздо громче, чем те, что я слышал до этого. Первое мнение: "ПВО сбило бледину где-то над нашим районом". Хватаю рюкзак, набрасываю туда буквально всю медицину, которая есть дома и выхожу на улицу", — пишет пользователь.

При выходе видно столб черного дыма неподалеку. Так как в машине есть еще одна аптечка, Всеволод запрыгивает в авто и устремляется в направлении дыма.

"Проезжаю мимо дома, где когда жил мой друг и понимаю, что очень ошибался. Не ПВО, прилет. Прилет прямо в дом. Целого подъезда нет. Бросаю машину на тротуаре, чтобы не мешать проезду техники, которая должна подъехать и бегу ближе к руинам, еще 10 минут назад чьим-то домом", — отмечает автор треда в соцсети.

На траве он видит женщину, которая лежит в луже густой крови, я рядом стоит несколько человек, при этом женщина кричит.

"У меня ступор на какой-то момент. Так соберись, вспоминай курсы красного креста, такмед, MARCH, TCCC, все, что учил, сейчас надо. Да, кричит, кричит – это хорошо, хуже если нет. Осматриваю. На ноге уже есть турникет, на щеке какие-то цифры. Под ней какая-то тряпка. Крик из-за спины "Унесли!", это фельдшер, рядом уже карета скорой. Все беремся за ту тряпку и несем ее в скорую. Забрали", — пишет пользователь.

Снова слышен крик – через дорогу лежит еще одна женщина, тоже раненная в ногу. В отличие от первой, она не разговаривает, только смотрит несфокусированным взглядом – как будто засыпает или только проснулась. На ноге турникет, на щеке – тоже цифры.

Подбегает полицейский с носилками, женщину быстро относят к другой карете скорой и увозят.

Поблизости раненных нет, но недалеко от руин собралась толпа – человек 30.

В центре толпы коренастый дядька громко и четко говорит, что сейчас помощь не нужна — пожарные работают, не стоит мешать. Все, кто хочет быть полезным – пусть идут домой, беруте лопаты, ломы, варежки и возвращаются через 20 мин разбирать завалы.

В это время спасатели и пожарные заливают пеной горящие машины у эпицентра взрыва.

Всеволод едет домой и берет фонарик, старые прочные сапоги, варежки, несколько бутылок воды.

Возвратившись к месту взрыва, он отмечает, что людей стало гораздо больше. Мужчины лопатами загребают обломки, какая-то дама делает то же, но вместо лопаты у нее в руках дорожный знак, сорванный взрывом со столба.

Люди вместе переворачивают сгоревшую машину в сторону, чтобы дать возможность подъехать технике.

Затем выстраивается живая цепь, из рук в руки передается буквально все: камни, куски окон, смола с крыши, разбитый кондиционер.

Разбирать завалы снизу становится небезопасно, люди поднимаются выше.

На минуту глушат всю технику в надежде услышать что-то из-под завалов. Кто-то услышал голос внизу, но обломки слишком большие, нужен кран.

Из-под ног у людей начинает валить густой дым, пожарные периодически заливают его водой.

Спасатель со шлангом теряет равновесие от напора воды, его подхватывают и спрашивают, как ему помочь. ГСЧС-ник отвечает, что давление очень большое, надо сесть на рукав, чтобы не вырывало из рук.

Его просьбу выполняют, дыма становится меньше.

Снова минута тишины, техника глохнет. Слышен крик, отчетливо громко. 8 или 9 этаж, женщина лежит буквально на краю своей квартиры, машет платком. Работа возобновляется, спасатели готовятся подниматься, упаковывают оборудование в корзину, обсуждают какой-то план.

"Мы с другой стороны руин, держим стремянку, по которой царапается пожарный с рукавом, именно туда, где чуть позже будет сидеть девушка с фото. Кран поднимает какой-то большой обломок, кто-то снизу начинает кричать, чтобы все разошлись, возможно, будет сдвиг", — пишет Всеволод.

После этого все люди, помогавшие спасателям быстро спускаются и отходят за ленту — дальше будет работать тяжелая техника.

"Еще некоторое время я просто наблюдал за работой профессионалов. Красавчики, теперь им не мешает неорганизованная толпа. Они действуют как один организм: осторожно, но быстро, без промедления", — пишет очевидец событий.

Проходит время, становится темно, на набережной стоят уже сотни людей, смотря на дырку внутри дома, не веря своим глазам.

"ГСЧС, пожарные, медики, полиция – титаны. Спасибо за службу, горжусь каждым. россия – навоз, страна – мразь, которая не умеет ни..уя, кроме как убивать и воровать", — завершает свой рассказ пользователь.

Пораженные читатели блога не могут сдержать свои эмоции.

"Такое впечатление, что читаешь какую-нибудь книгу-антиутопию. Но нет, в этой реальности мы живем почти год", "Просто плачу, горжусь нашими людьми и в то же время сердце рвется за Украину, за ребят в окопах, за каждого погибшего", "Горжусь тем, что живу в одной стране с такими людьми! Мы непобедимы!", "Люблю свою Украину", "Слава и почет всем, кто помогал, и вам отдельно за рассказ", — пишут авторы комментариев.

Напомним, что разбор завалов дома в Днепре продолжается. В своем вечернем обращении по итогам 326-го дня войны президент Владимир Зеленский заявил, что там могут находиться более 30 человек.