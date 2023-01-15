Война отобрала у спасенной в Днепре девушки парня, а теперь и дом. Родителей до сих пор ищут под завалами

Девушка на 6-7 этаже в ванной выжила, ее спасли

Во время страшного ракетного удара рф по многоэтажке в Днепре чудом выжила 23-летняя девушка. Она в этот момент находилась в ванной.

Об этом сообщает "Громадське".

Сама потерпевшая в Instagram рассказала, что в момент прилета ракеты в доме также были ее родители, их судьба пока неизвестна.

Фото девушки облетели все социальные сети. На кадрах видно, что она держала в руках новогодние украшения и игрушку, пока ждала помощи, сидя на обломках своей квартиры.

Чрезвычайники сняли днепрянку из завалов, сейчас пострадавшая в больнице.

"Девушке на фото – 23 года. В сентябре она потеряла любимого на войне. Сегодня она потеряла дом. Сейчас ее родители находятся под завалами, их судьба неизвестна", – сказано в сообщении.

Напомним, что в субботу, 14 января, коварный русский враг нанес массированные удары по Украине. Один из них пришелся по многоэтажному дому в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди которых дети. Позже Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море. Также было установлено имя командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка рф, бомбившего Днепр. Это полковник Олег Тимошин, ранее приказавший атаковать ТЦ в Кременчуге в июне 2022-го.