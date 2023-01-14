Разрушенный российской ракетой дом в Днепре: новые фото и видео с места трагедии

Во время удара по многоэтажке пострадали по меньшей мере 10 человек

Во время очередного ракетного удара по Украине 14 января российские оккупанты попали в жилую девятиэтажку в Днепре, что привело к ее обширным разрушениям.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, согласно предварительным данным в результате прилета по меньшей мере 10 человек получили ранения, из них двое детей.

По его информации трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как видно на обнародованных им фотографиях, часть дома обрушилась

Разрушенная многоэтажка в Днепре

В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко показал пару видео с места происшествия.

По данным городского главы Бориса Филатова, который прибыл на место происшествия, целый район Днепра после этого остался без электричества и отключен от систем жизнеобеспечения.

На месте уже работают все необходимые службы, известно, что под завалами остаются люди, их пытаются оттуда достать спасатели.

Как сообщалось ранее, днем 14 января россияне вновь обстреляли территорию Украины, взрывы были слышны в Харькове, Киеве, а также во Львовской области. Еще в ряде областей слышали взрывы, которые могли быть звуками работы ПВО.