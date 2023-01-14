Россияне ударили ракетой по 9-этажному жилому дому в Днепре, из-под завалов спасают людей: подробности (обновлено)

На месте прилета ракеты сильные разрушения

Во время обстрела Украины ракетами 14 января российские войска попали в многоэтажный жилой дом в Днепре.

"Ужасные новости из Днепра. Попали в многоквартирный дом", — сообщил в 16:00 субботы заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем акктаунте в Телеграм.

Он также опубликовал фотографию с места прилета, на которой видны сильные разрушения и обвалившийся подъезд 9-этажного дома.

Фото прилета вражеской ракеты в Днепре

"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", — сообщил Кирилл Тимошенко.

Он также добавил, что бойцы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и все городские службы на месте ЧП.

Впоследствии он выложил еще одно фото с места прилета, на котором видно, что из-за попадания загорелись и горят припаркованные рядом автомобили.

Прилет ракеты в Днепре

"Общался с мэром Днепра — Борисом Филатовым, он также уже выехал на место, где россия устроила террор. Все спасательные службы работают", — добавил Кирилл Тимошенко.

Тимошенко впоследствии добавил, что по состоянию на 16:20 в г. Днепр в разрушенном подъезде девятиэтажного жилого дома спасены 15 человек, а количество погибших и травмированных уточняется.

По состоянию на 16:37 глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил: "Предварительно, десять раненых. Двое из них – дети. Трое пострадавших тяжелы. Все сейчас в больнице".

В 16:55 мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате прилета целый район города обесточен полностью и отключен от систем жизнеобеспечения.

Как сообщалось, ранее 14 января россияне в очередной раз обстреляли Киев и область ракетами.