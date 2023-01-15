Війна відібрала у врятованої у Дніпрі дівчини хлопця, а тепер і дім. Батьків досі шукають під завалами

Дівчина на 6-7 поверсі у ванній вижила, її врятували

Під час страшного ракетного удару Росії по багатоповерхівці у Дніпрі дивом вижила 23-річна дівчина. Вона в цей момент була у ванній.

Про це повідомляє "Громадське".

Сама потерпіла в Instagram розповіла, що в момент прильоту ракети в будинку також були її батьки, їхня доля поки що невідома.

Фото дівчини облетіли усі соціальні мережі. На кадрах видно, що вона тримала в руках новорічні прикраси та іграшку, поки чекала на допомогу, сидячи на уламках своєї квартири.

Надзвичайники зняли дніпрянку із завалів, яка зараз постраждала в лікарні.

"Дівчині на фото – 23 роки. У вересні вона втратила коханого на війні. Сьогодні вона втратила будинок. Зараз її батьки перебувають під завалами, їхня доля невідома", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що в суботу, 14 січня, підступний російський ворог завдав масованих ударів по Україні. Один із них припав по багатоповерховому будинку в Дніпрі. Було зруйновано один із під’їздів, є загиблі та поранені, серед яких діти. Пізніше Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти потрапили до багатоповерхової будівлі у Дніпрі авіаційною ракетою Х-22. Вона має бойову частину 950 кг та призначена для знищення авіаносних груп у морі. Також було встановлено ім’я командира 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Росії, який бомбив Дніпро. Це полковник Олег Тимошин, який раніше наказав атакувати ТЦ у Кременчуці у червні 2022-го.