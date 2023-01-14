Зруйнований російською ракетою будинок у Дніпрі: нові фото та відео з місця трагедії
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Під час удару по багатоповерхівці постраждали щонайменше 10 людей
Під час чергового ракетного удару по Україні 14 січня російські окупанти потрапили до житлової дев’ятиповерхівки в Дніпрі, що призвело до її великих руйнувань.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, згідно з попередніми даними в результаті прильоту щонайменше 10 осіб отримали поранення, з них двоє дітей.
За його інформацією, троє з постраждалих перебувають у важкому стані.
Як видно на оприлюднених ним фотографіях, частина будинку обрушилася
Своєю чергою, радник голови МВС Антон Геращенко показав пару відео з місця події.
За даними міського голови Бориса Філатова, який прибув на місце події, цілий район Дніпра після цього залишився без електрики та відключений від систем життєзабезпечення.
На місці вже працюють усі необхідні служби, відомо, що під завалами залишаються люди, їх намагаються звідти дістати рятувальники.
Як повідомлялося раніше, вдень 14 січня росіяни знову обстріляли територію України, вибухи було чути у Харкові, Києві, а також у Львівській області. Ще у низці областей чули вибухи, які могли бути звуками роботи ППО.